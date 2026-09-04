Hatay Samandağ'da başıboş mandalar ana yolda trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da başıboş mandalar ana yolda trafiği tehlikeye attı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ana yola inen başıboş mandalar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sahiplerinden kaçtığı değerlendirilen mandalar nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ana yola inen başıboş mandalar, mahallede ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahiplerinin elinden kaçtığı değerlendirilen bir grup manda, ana yol üzerinde başıboş halde gezmeye başladı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, araçlarıyla yavaşlayarak mandalara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Caddeden geçen mandaların bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Hatay Samandağ'da başıboş mandalar ana yolda trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

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