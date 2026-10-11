Hatay Samandağ'da zabıta, hijyen kurallarına uymayan fırını mühürleyip ceza kesti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen fırın mühürlendi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında yaptıkları denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. İşletmeye, idari encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanırken fırın mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirterek halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.