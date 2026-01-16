Hatay Sevgi Parkındaki Ağaç Katliamına Tepki: Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni Doğa Katliamını Durdurmaya Davet Ediyoruz

HABER: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda ağaçların kepçelerle sökülmesine tepki gösteren Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, Gezi şehitleri ve deprem kayıpları anısına dikilen ağaçların dahi kesildiğini belirtti. Karasu açıklamasında, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni doğa katliamını durdurmaya davet etti.

Antakya Çevre Koruma Derneği, Defne ilçesinde bulunan Sevgi parkında kepçelerle ağaç kesilmesine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Sevgi parkında bir araya gelen grup adına Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu açıklama yaptı.

Dün derneklerine ulaşan ihbar üzerine Sevgi Parkı'na geldiklerinde çok sayıda ağacın kesildiğini ve köklerinden söküldüğünü büyük bir öfke ve acıyla tespit ettiklerini belirten Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, bazı ağaçların Asi Nehri'ne atıldığı, bazılarının ise yerlerinin kamufle edildiğini gözlemlediklerini; bu gördükleri tablonun bir çalışma değil, kanıtları yok etmeye yönelik bir doğa suçu olduğunun altını çizdi.

"Sevgi Parkı'ndaki ağaç kesimi Hatay halkına karşı işlenmiş bir suçtur"

Bu kıyımın, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) talebi üzerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Karasu, şöyle devam etti:

"Sevgi Parkı'nda yapılan bu ağaç kesimi; doğaya, yaşam hakkına ve halk sağlığına açık bir saldırıdır. Yeşil alanlarımızda, kamu yararı gözetilmeden yapılan bu uygulamalar açıkça doğa tahribatıdır. İlimizde bu ilk ağaç katliamı değildir. Atatürk Parkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şantiye alanına dönüştürülmüştür. Sosyete Parkı olarak bilinen alan imara açılmıştır. Mahalle aralarındaki küçük parklar farklı amaçlarla yok edilmiştir. Buradan soruyoruz, hangi kamu yararıyla? Sevgi Parkı'nda yaşananlar bir "ağaç kesimi" değil, yaşam hakkına saldırı, ekosistemin bilinçli olarak yok edilmesi, Hatay halkına karşı işlenmiş bir suçtur."

"Hatay rant projeleriyle değil doğayla yeşille ayağa kalkacaktır"

Hatay'da yeşil alanların tek tek ortadan kaldırıldığını, 6 Şubat depremlerinden bu yana yok edilen yeşil alanların, kesilen ağaçların sayısının dahi bilinmediğini belirten Karasu, Hatay'ın betonla iyileşmeyeceğini, bir kentin rant projeleriyle değil, doğasıyla, yeşiliyle, kamusal alanlarıyla ayağa kalkacağını kaydetti.

"Kesilen ağaçların bir kısmı Gezi şehitleri anısına dikilmişti"

Çocukların oynayacağı alanların kalmadığını, halkın nefes alacağı tek bir boşluğun dahi göz göre göre yok edildiğini söyleyen Nilgün Karasu, "En büyük acımız; kesilen ağaçların bir kısmı Gezi şehitleri, bir kısmı ise depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımız anısına dikilmiştir. Mardin'den dayanışma amacıyla gönderilen ve Hatay Tabip Odası aracılığıyla Sevgi Parkı'na dikilen ceviz ağacının dahi kesilmiş olması kabul edilemezdir. 6 Şubat'ın yıl dönümü yaklaşırken bu kıyımın yapılması tesadüf müdür? Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nı bu doğa katliamını derhal durdurmaya, yapılan işlemin hangi gerekçeye dayandığını şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Parklar yalnızca yeşil alan değildir; yaşamdır, ekosistemdir, halk sağlığıdır. Yok edilen her ağaç; temiz havayı, kent iklimini ve geleceğimizi yok etmektir" ifadelerini kullandı.

Bilimsel, şeffaf ve katılımcı bir planlama olmadan yapılan her ağaç kesiminin doğa katliamı olduğunu, kentin betonla değil, doğayla birlikte yeniden ayağa kalkacağını aktaran Nilgün Karasu, Sevgi Parkı'nda yapılan her kesimle, gelecek kuşakların hakkının gasp edildiğini ifade etti.