Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren 60 yataklı hastaneyi inceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren 60 yataklı hastaneyi inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya\'da yapımı süren 60 yataklı hastaneyi inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Tamamlandığında 50 poliklinik ve 60 yatakla hizmet verecek hastanenin fizik tedavi ve ruh sağlığı alanlarında hizmet sunması planlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte yapımı devam eden Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Antakya'da yapımı sürdürülen hastanenin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, inşaatın mevcut durumu ve gelinen aşamayı yerinde değerlendirdi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanlarında hizmet vermesi planlanan hastanenin, Hatay'ın sağlık altyapısına önemli bir kapasite kazandırması hedefleniyor.

Tamamlandığında 50 poliklinik ve 60 hasta yatağı ile hizmet vermesi planlanan hastanenin, fizik tedavi, rehabilitasyon, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanlarında vatandaşlara hizmet sunması planlanıyor.

Vali Masatlı, 6 Şubat depremleri ve devamındaki süreç sonrasında Hatay'ın yeniden ihya ve inşa çalışmalarının yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayacak yatırımların da sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA
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