Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi - Son Dakika
Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi

Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi
26.04.2026 10:25
UNESCO gastronomi şehri Hatay’da coğrafi işaretli ürün sayısı 64’e yükseldi. Yeni tescillenen 7 lezzet düzenlenen programla tanıtıldı. UNESCO ta

UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Hatay, mutfak kültüründeki zenginliğini yeni tescillerle güçlendirmeye devam ediyor. Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 7 yeni yöresel ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 64’E YÜKSELDİ

Tanıtım programında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin gastronomi alanındaki yükselişine dikkat çekti. Daha önce 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının yapılan çalışmalarla 64’e ulaştığını belirten Masatlı, Hatay’ın bu başarıyla Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.

Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi

HATAY MUTFAĞINA 7 YENİ TESCİLLİ LEZZET

Tescil edilen yeni ürünler arasında Tepsi Kebabı, Abugannuş, Mahulta Çorbası, Yoğurtlu Kebap, Sarma İçi (Kısır), Haydari ve Haytalı yer aldı. Bu lezzetler, kentin köklü mutfak kültürünün önemli temsilcileri olarak coğrafi işaretle korunma altına alındı.

GASTRONOMİDE MARKA ŞEHİR VURGUSU

Vali Masatlı, Hatay’ın gastronomi, tarih ve kültürel mirasıyla dünya çapında marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, alınan tescillerin hem tanıtım hem de ekonomik kalkınma açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Program sonunda tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından ilgili temsilcilere takdim edildi.

Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Gastronomi, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 10:25:35.
SON DAKİKA: Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi - Son Dakika
