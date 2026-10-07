Hatipoğlu, ESO Başkanı Kesikbaş'ı tebrik etti, üretim ve ihracat vurgusu yaptı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanlığına yeniden seçilen Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulunu tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ESO Başkanlığına tekrar seçilen Celalettin Kesikbaş'ı ve yönetimini tebrik etti. Yeni dönemin Eskişehir ve bölge sanayicileri için hayırlı olması temennisinde bulunan Hatipoğlu, şehrin üretim ve ihracat potansiyeline vurgu yaptı.

"Şehrimizin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum"

Eskişehir'in sanayi kapasitesinin ileriye taşınması adına yürütülecek faaliyetlerin önemine değinen Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'imizin üretim gücünün, sanayi kapasitesinin ve ihracat potansiyelinin daha da ileriye taşınması adına ortaya konulacak her çalışmanın şehrimizin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Başkan Celalettin Kesikbaş ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.