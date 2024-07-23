Hattat Mehmet Bali, Kur'an-ı Kerim Aşkını Eserlerine Yansıtıyor - Son Dakika
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Hattat Mehmet Bali, Kur'an-ı Kerim Aşkını Eserlerine Yansıtıyor

Öğrencilik yıllarında Kur'an-ı Kerim'i yazmayı seven Hattat Mehmet Bali, hüsn-i hat sanatını öğrenerek bu sanata yeni eserler kazandırıyor. Gaziantep'te hüsn-i hat sanatının tek icazetli ustası olan Bali, gençlere de ders vererek bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Hat sanatına olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Bali, Kur'an-ı Kerim'in güzel yazılması sanatı olan hüsn-i hat sanatının İslam dünyasının önemli bir sanatı olduğunu vurguluyor. Bali, ayrıca peygamber duaları ve mucizelerini hat sanatıyla yazarak sergiler açıyor ve kitaplar basıyor.

23.07.2024 10:44
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Öğrencilik yıllarında Kur'an-ı Kerim'i yazmayı çok sevdiği için İslam dünyasının önemli ve vazgeçilmez sanatlarından olan hüsn-i hat sanatını öğrenmeye başlayan Hattat Mehmet Bali, Kur'an-ı Kerim aşkını eserlerine yansıtıyor.

Üniversite öğrencisi iken eğitimini almaya başladığı hat sanatında 2 yıl sonra hattat olan Mehmet Bali, sanatına, yeni eserler üreterek ve tıpkı hocaları gibi yeni öğrenci yetiştirerek sahip çıkıyor. İslam dünyasının önemli sanatlarından olan hüsn-i hat sanatını tarihi Mecidiye Han'da sürdüren Bali, hüsn-i hat sanatının Türkiye'de daha çok tanınması ve gelecek nesillere aktarılması için kentteki üniversitelerde de eğitim veriyor.

Gaziantep'te tek icazetli hüsn-i hat sanatı ustası olan ve 40 yıldır mesleğini severek sürdüren Bali, emek ve sabır isteyen hat sanatına son yıllarda gençlerin ilgi gösterdiğini ve bu sanatı öğrenmek isteyen gençlere de ders verdiğini söyledi. Sanat hayatının 40'ıncı yılında eserler vermeye ve öğrenciler yetiştirmeye devam eden Bali, yazı sanatına olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını, daha sonraki zamanlarda da hat sanatına olan merakının arttığını belirtti.

Hat sanatına çocuk yaşta gönül verdiğini söyleyen Bali, hat sanatının İslam sanatı olduğunu ifade etti. Bali, hat sanatının sabır isteyen bir sanat olduğu için birçok manevi duygunun da bu sanatta olduğunu dile getirdi. Hat sanatına Konya'da başladığını anlatan Bali, 2 yıl lika ve nesih dersleri alarak hattatlığa başladığını belirtti.

Çocukluğundan beri Kur'an-ı Kerim yazmayı çok sevdiğini belirten Bali, "Bundan dolayı yazı dersleri açılınca hemen müracaat ettim. 2 yıl boyunca ders aldım. Daha sonra çeşitli hattat hocalarından ders aldım. Bu hocalarımdan 2 yılsonunda icazet aldım" dedi.

Hat sanatının, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı olarak başladığını belirten Bali, hüsn-i hat sanatının, İslam dünyasının önemli ve vazgeçilmez sanatlarından olduğunu ifade etti. Allah rızasını umarak hat sanatıyla ilgilendiğine dikkat çeken Bali, hat sanatının farklı alanlarında da çalışmalarının olduğunu kaydetti.

"40 tane peygamber duasını hat sanatıyla yazdık"

Çocukluğundan beri Kur'an-ı Kerim'i çok sevdiğini ve hat sanatı ile yazmak istediğini belirten Bali, "Hat sanatına üniversite yıllarında başladım. Daha sonra İstanbul'daki meşhur hattatlardan icazet aldım. Yaklaşık 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Öncelikle peygamber mucizeleri ve duaları diye iki türlü çalışmalarımız oldu. 40 tane peygamber duasını hat sanatıyla yazdık. Bu duaların kitapları basıldı, dağıtıldı ve sergiler açıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de peygamber mucizesi olan ayetler var, bu ayetler hat sanatı ile yazılmamıştı ve bu ayetleri de yazmayı Rabbim bana nasip etti. Yine sergisi açıldı. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde sergimizi açmıştı ve kitapları basıldı. Şu anda da el yazması bir Kur'an-ı Kerim çalışması var. 130 sayfaya kadar çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. İnşallah Rabbim ömür verirse Kur'an-ı Kerim'in tamamını hat sanatıyla yazmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hüsn-i hat sanatının tüm inceliklerini öğrenmek isteyenlere Gaziantep Üniversitesi başta olmak üzere halk eğitim merkezleri ile kendi atölyesinde öğrettiğini belirten Bali, "Hüsn-i hat sanatını öğrenmek isteyenlere öğretiyorum. Bu konuda hat sanatını sevenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atölyemdeki tablolarımın büyük bir kısmı da peygamber duaları ve peygamber mucizeleri olarak çerçeveletildi. Bu eserleri devamlı dükkanımda sergiliyorum. Hat sanatında tez, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Yine vatandaşlarımızın kendi çalışmaları, okuyamadıkları yazılar, dedelerinden kalmış yazılar ve kitaplar varsa da vatandaşlarımız için çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hattat Mehmet Bali, Kur'an-ı Kerim Aşkını Eserlerine Yansıtıyor - Son Dakika

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