Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?