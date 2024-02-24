Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve heyeti TEİ'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve heyeti TEİ'yi ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve heyeti TEİ\'yi ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, Tusaş Motor Sanayi'yi (TEİ) ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Genel Müdür Mahmut Akşit'ten faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Kadıoğlu, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru ve T700-TEI-701D helikopter motorunu inceledi ve testlerine katıldı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400 de incelendi.

24.02.2024 20:47  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet Tusaş Motor Sanayi'yi (TEİ) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, TEI tesislerini ziyaret ederek, Genel Müdür Mahmut Akşit'ten faaliyetler hakkında bilgi aldı. Orgeneral Kadıoğlu ziyaretinde, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nu ve Türkiye'de üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi inceledi ve testlerine katıldı. Orgeneral Kadıoğlu ayrıca Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü de inceledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ziya Cemal Kadıoğlu, Orgeneral, Kadıoğlu, Türkiye, TUSAŞ, TEI, Savunma, Havacılık, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve heyeti TEİ'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:23:52. #1.12#
SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve heyeti TEİ'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement