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Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı - Son Dakika

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

30.01.2022 15:01
Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Olumsuz hava şartlarından dolayı son günlerde zor zamanlar yaşayan şehirlerarası ulaşım sektörü, kar yağışının bitmesi ve buzların erimesiyle tekrar canlandı.

Olumsuz hava şartlarından dolayı son günlerde zor zamanlar yaşayan şehirlerarası ulaşım sektörü, kar yağışının bitmesi ve buzların erimesiyle tekrar canlandı.

Son birkaç haftadır ülke genelinde yoğun kar yağışlarının olması, yollarda buzlanmaların meydana gelmesi ve dolayısıyla seferlerin de aksamasıyla şehirlerarası yolculuklarda zor zamanlar yaşanmıştı. Havanın zamanla yumuşaması ve yolların uzun yolculuklar için tekrar kullanılabilir hale gelmesiyle vatandaşlar da tekrar yolculuk yapmaya başladı. Bunlara ek olarak üniversitelerde yarıyıl tatiline girilmesi de Eskişehir Otogarı'nda yoğunluğa sebep oldu. Vatandaşlar, soğuk havadan dolayı otobüslerini otogar binası içerisinde bekledi. - ESKİŞEHİR

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı
Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı
Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı
Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı
Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

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Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı - Son Dakika
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