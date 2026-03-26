Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havran'da Kurban Pazarlığı Nefes Kestirdi

26.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Havran'da kurban pazarlığında yaşanan zorlu pazarlık izleyenleri şaşkına çevirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurban hazırlıkları şimdiden hareketlendi. Ancak bu kez gündeme gelen sadece alışveriş değil, dudak uçuklatan bir pazarlık oldu.

Havran'a bağlı Temaşalık Mahallesi'nde, Yusuf Çağlar ile Eylül Çiftlik sahibi Battal Altıntop arasında geçen kurban pazarlığı adeta nefes kesti. Dakikalarca süren ve zaman zaman hararetin yükseldiği pazarlık, izleyenlere hem şaşırma hem de heyecan yaşattı.

Kıran kırana geçen o anlar kameraya yansırken, çevrede bulunan vatandaşlar,

"Kollar kopacak sandık!" diyerek yaşananları hayretle izlediklerini dile getirdi.

Yaklaşık yarım saat süren zorlu pazarlığın ardından taraflar anlaşmaya vardı. Alışverişin tamamlanmasıyla birlikte hem alıcı hem satıcı derin bir nefes alırken, izleyenler de mutlu oldu.

Vatandaşlar, "Bu kadar mücadeleden sonra hayvan alınmasaydı gerçekten üzülürdük" sözleriyle yaşanan ilginç anları özetledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Havran, Kurban, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:28:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.