Havran\'da Kurban Pazarlığı Nefes Kestirdi

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurban hazırlıkları şimdiden hareketlendi. Ancak bu kez gündeme gelen sadece alışveriş değil, dudak uçuklatan bir pazarlık oldu.

Havran'a bağlı Temaşalık Mahallesi'nde, Yusuf Çağlar ile Eylül Çiftlik sahibi Battal Altıntop arasında geçen kurban pazarlığı adeta nefes kesti. Dakikalarca süren ve zaman zaman hararetin yükseldiği pazarlık, izleyenlere hem şaşırma hem de heyecan yaşattı.

Kıran kırana geçen o anlar kameraya yansırken, çevrede bulunan vatandaşlar,

"Kollar kopacak sandık!" diyerek yaşananları hayretle izlediklerini dile getirdi.

Kurban pazarlığında böylesi görülmedi Havran'da pazarlık resmen izleyenlere seyirlik oldu

Yaklaşık yarım saat süren zorlu pazarlığın ardından taraflar anlaşmaya vardı. Alışverişin tamamlanmasıyla birlikte hem alıcı hem satıcı derin bir nefes alırken, izleyenler de mutlu oldu.

Vatandaşlar, "Bu kadar mücadeleden sonra hayvan alınmasaydı gerçekten üzülürdük" sözleriyle yaşanan ilginç anları özetledi. - BALIKESİR