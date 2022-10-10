Havranlılar sabah namazında Kubbeli Cami de buluştu - Son Dakika
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Havranlılar sabah namazında Kubbeli Cami de buluştu

10.10.2022 14:15
Havranlılar sabah namazında Kubbeli Cami de buluştu

Havran ilçesinde, Müftülük Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü 24'ncü sabah namazı buluşmasını Kubbeli Cami de gerçekleştirdi.

Havran ilçesinde, Müftülük Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü 24'ncü sabah namazı buluşmasını Kubbeli Cami de gerçekleştirdi.

Buluşmaya Havran Müftüsü Sedat Karali, Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özkan, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayman, İlçe Vaizi Orhan Yılmaz, bazı öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Kubbeli Camide düzenlenen buluşmada, Kur'an okunup dualar yapıldı. Sabah namazının kılınmasının ardından çorba ikramı yapıldı. Katılımcılara ve Gençlik Koordinatörlüğü görevlilerine teşekkür eden Müftü Sedat Karali, sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini söyledi. Buluşmaya öncülük eden Genlik Koordinatörlüğü görevlileri de, "Sabah namazı buluşmasını bu hafta Kubbeli Camii'de gerçekleştirdik. Programımıza katılan İlçe Müftümüz Sedat Karali 'ye, Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özkan'a, Havran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan'a, İlçe Vaizimiz Orhan Yılmaz'a, öğretmenlerimize, cami cemaatimize, gençlerimize, din görevlisi hocalarımıza ve programa ev sahipliği yapan Kubbeli Camii din görevlisi hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havranlılar sabah namazında Kubbeli Cami de buluştu - Son Dakika

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