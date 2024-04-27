Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Nisan doğumluların yaş günü kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Nisan doğumluların yaş günü kutlandı

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Nisan doğumluların yaş günü kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan Nisan doğumlular için yaş günü etkinliği düzenlendi. Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte, doğum günü pastası kesildi ve merkez sakinleri eğlenceli bir gün geçirdi. Türk Kızılay İlçe Koordinatörü ve Genç Kızılay Havza Şube Başkanı da etkinliğe katılarak merkez sakinlerinin yanlarında olduklarını belirtti.

27.04.2024 18:40  Güncelleme: 18:45
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Samsun'un Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan Nisan doğumlulara pasta kesilerek

yaş günleri kutlandı.

Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin de katıldığı yaş günü etkinliğinde kesilen pastanın ardından Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılan Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu merkez sakinlerinin doğum günlerini kutlayarak, "Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciği olarak bizim göz bebeğimiz olan Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin ve merkez sakinlerinin her zaman yanındayız" dedi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ise gönüllü Kızılaycılar ile farklı ve anlamalı etkinlikler düzenlemenin gayretinde olduklarını belirterek, "Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakini değerli büyüklerimizin hoşça vakit geçirmelerini ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bugün buradayız" diye konuştu.

Doğun günü etkinliğine merkez çalışanları ve davetliler de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Nisan doğumluların yaş günü kutlandı - Son Dakika

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