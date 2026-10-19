Havza\'da Muhtarlar Günü çelenk töreni ve ziyaretlerle kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen program, Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Havza Muhtarları Dernek Başkanı Adem Şahin ve ilçede görev yapan muhtarlar, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma komutanlığı personelleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Törende konuşan Havza Muhtarları Dernek Başkanı Adem Şahin, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu belirterek muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların talep, ihtiyaç ve sorunlarını yakından takip ettiğini dile getiren Şahin, vatandaşlara hizmet noktasında muhtarların önemli sorumluluklar taşıdığını kaydetti. Muhtarlığın fedakarlık, özveri ve sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu belirten Şahin, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törenin ardından Havza Muhtarları Dernek Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki muhtarlar, ilçe mezarlığını ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen ziyaretin ardından muhtarlar, Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi'ni ziyaret ederek Muhtarlar Günü programını tamamladı.