Hayalini Gerçekleştiren Engelli Genç - Son Dakika
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Hayalini Gerçekleştiren Engelli Genç

Hayalini Gerçekleştiren Engelli Genç
24.06.2026 12:32
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Bestami İğde, Kızılay'ın desteğiyle asker üniforması giyerek hayalini gerçekleştirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fiziksel engelli Bestami İğde, asker üniforması giyerek hayalini gerçekleştirdi.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde konteynerde yaşayan 29 yaşındaki Bestami İğde, doğuştan yüzde 48 fiziksel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Bestami'nin engeli nedeniyle hayali olan vatani görevini yerine getirememesi üzerine Kızılay gönüllüleri ekibi harekete geçti. Bestami ile bir araya gelen gönüllüler türkü eşliğinde asker kınası yaptı. Asker tıraşının ardından Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına giden Bestami, askeri üniforma giydirilerek jandarma aracıyla devriye attı. Annesinin askere uğurlama türküsüyle duygusal anlar yaşayan Bestami, asker hayalini gerçekleştiren Kızılay'a teşekkür etti.

"Askerle olmak beni çok mutlu etti ve çok güzel bir duyguydu"

Asker olma hayali gerçekleşen fiziksel engelli Bestami İğde, "Kırıkhan ilçesi konteynerde yaşıyorum. Kızılay'ı çok severek geliyorum. İnsanları ve hayatı her şeyi burada öğrendim. Evde telefonda çok oynamaktan sıkıldım ve Kızılay'a geldim. Güzel bir çevre edindim. Hepsinden Allah razı olsun. Burada yeri gelirse iş yapıyorum veya oturuyorum. Bugün çok güzel bir gündü. Anlatılmaz yaşanır. Bugün en güzel gündü. Asker olmak güzeldi ve herkese tavsiye ederim. Asker giysisi giydim. Jandarma arabasına bindim, devriye attım. Askerle olmak beni çok mutlu etti ve çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kızılay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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