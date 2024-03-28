Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.
Koordinatörü oldukları Sosyal Yardımlaşma Platformu(SOYAP) üyeleri ile kurdukları iftar çadırında her gün 650 kişiye iftarda sıcak yemek dağıttıklarını belirten derneğin başkanı Murat Değirmenci, Ramazan ayı faaliyetleri hakkında konuşarak, "Her sene olduğu gibi bu yıl da Samsun'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı artırarak devam ettik. Samsun Panorama Müzesi önünde kurduğumuz iftar çadırı ile her gün 650 kişiye üç çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Yardım yapmanın yanı sıra Ramazan sevincini yaşatmak için teravih çıkışları cemaatimize ikramlarda bulunup, namaza gelen çocuklarımıza ise hediyeler veriyoruz. Samsun bizim şehrimiz, Samsun halkına hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Hayata Anlam Katanlar Derneği, Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?