Hayati Karaaslan Göreve Başladı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı ile Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Hayati Karaaslan, görevine başladı.

Antalya Adliyesi Protokol Girişi'nde düzenlenen karşılama töreninde konuşan Başsavcı Yakup Ali Kahveci, adaletin sağlanması için omuz omuza çalışacaklarını belirterek, Karaaslan'ın tecrübesi ve vizyonunun adliyeye önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Karşılama töreninin ardından Komisyon Başkanlığı makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Vekaleten görev yapan Murat Akdölek, yeni Komisyon Başkanı Hayati Karaaslan'a çiçek takdim etti.

Teşekkür konuşmasında nazik karşılama için minnettarlığını dile getiren Karaaslan, adalet hizmetlerinin daha da güçlenmesi adına yargı mensuplarıyla uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.

Antalya Adliyesi'nde birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği tören, iyi dileklerle sona erdi. Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Adalet Komisyonu Başkanlığı'na vekalet eden Murat Akdölek, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. - ANTALYA