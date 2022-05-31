Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı

31.05.2022 16:16
Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 dönemdir mahallede muhtarlık yapan şahsı ölümünde binlerce kişi uğurladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 dönemdir mahallede muhtarlık yapan şahsı ölümünde binlerce kişi uğurladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 5 dönemdir muhtarlık yapan 52 yaşındaki Mehmet Binay, akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Karayoluyla ilçeye getirilen emektar muhtarın cenazesine binlerce kişi katıldı. Muhtarın cenazesi, Ceylanpınar Mezarlığında kılınan namazın ardından aynı yerde defnedildi. Cenazeye muhtarın yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA

Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı
Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı
Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı
Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı

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Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Diyarbakır, Muhtarlık, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden mahalle muhtarını binlerce kişi uğurladı - Son Dakika


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