Haydar Aliyev 21. Yıldönümünde Anıldı

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Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 21. yıldönümünde başkent Bakü'de törenle anıldı.

Azerbaycan'da eski Cumhurbaşkanı ve milli lider Haydar Aliyev'in ölümünün üzerinde 21 yıl geçti. Aliyev'in vefatının yıldönümü dolayısıyla başkent Bakü ve ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Aliyev'in ziyaretinin ardından bakanlar, bürokratlar ve Azerbaycan vatandaşları da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakıp, dua etti.

Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev ayrıca, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği personeli ve Türk kurumları mensuplarınca da mezarı başında anıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek. - BAKÜ