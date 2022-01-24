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HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı - Son Dakika

HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı

24.01.2022 20:33

- HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı ISPARTA(İHA)Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor.

- HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı

ISPARTA - ISPARTA(İHA) Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor. HAYDİ ekipleri soğuk hava şartlarında dışarıda kalan, yeni doğum yapmış sokak köpeğine ve 4 yavrusuna barınak oluşturdu.

Isparta'nın Gönen ilçesinde havaların sıfırın altında 11 dereceye inmesi üzerine sokakta yaşayan hayvanları olumsuz etkiledi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri, yeni doğum yapmış sokak köpeği ve 4 yavrusuna yeni barınak inşa ederek, soğukta yemek bulmakta zorlanan hayvanları elleriyle besledi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak " Küçük canlarımız yalnız değil" notunu düştü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün o paylaşımı "Isparta Emniyet Müdürlüğü 4+1 hizmeti Gönen ilçesinde 1 anne ve 4 yavrusunun kalabileceği şekilde barınak kurulmuştur. Küçük canlarımız yalnız değil " ifadeleri kullanıldı.

HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı
HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı
HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı - Son Dakika
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