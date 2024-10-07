Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti

Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti

Sivas'ta okul yaptıran Hulusi Şahin, temel atma töreninde yaptığı konuşmanın ardından vefat etti.

07.10.2024 11:22
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Sivas'ta hayrat olarak okul yaptıran ve geçtiğimiz haftalarda temel atma törenine katılarak konuşma yapan iş adamı hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda Sivas'ta önemli bir eğitim bağışı yaparak, anne ve babasının ismini taşıyacak Bekir-Latife Şahin İlkokulu binasının temel atma törenine katılan hayırsever iş adamı Hulusi Şahin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı temel atma töreninde konuşma yapan Hulusi Şahin, okumanın cehaletten kurtulmak olduğuna değinerek, "Böyle bir coşkuyu görünce hiç durmadan okul temeli atası geliyor insanın. Çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Aslında okumak; cehaletten kurtulmak, gelişmek, büyümek, öğrenmek demektir. Biz burada bir okul temeli atmıyoruz. Biz burada devletimizi ileriye taşıyacak çocuklarımızın temelini atıyoruz" ifadelerine ver vermişti.

KOAH rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki Şahin'in vefatı, ailesi, dostları ve iş dünyası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Yerel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever İş Adamı Hulusi Şahin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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