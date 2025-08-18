Hayırsever iş insanı Kaya\'da 3 bin çocuğa pamuk şekeri ikramı

Kültür Yolu Turizmi Festivali kapsamında "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmi açık hava sinema gösterimini izleyen öğrencilere Erzurumlu yardımsever iş insanı Ferit Kaya, Karayazılı çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram etti.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz 'in de katıldığı etkinlikte memleketi Erzurum'da İlçeleri gezerek dar gelirli ailelere ramazan ayında yardımlarını sürdüren başarılı iş insanı Ferit Kaya, Karayazı İlçesinde 3 bin çocuğa açık havada sinema etkinliğinde çocuklara 'Patlamış Mısır' 'Pamuk Şekeri' dağıtarak ailelere çocuklarının eğitim öncesi ihtiyaçlarını da karşılayacağını ifade eden etti.

İş insanı Ferit Kaya, Çocukları sevindirmek ve mutlu etmekle böyle bir etkinliği düzenlediğini ifade ederek, "Öncelikle evlatlarımızı bir nebze olsa bu tatil arasında mutlu etmek, çocuklarımızı gülümsetebilmek mutluluklarına birlikte ortak olmaktı. Bu anlamlı etkinlikler beni mutlu ediyor. Başta festivallerle aile kültürümüzü yaşatılmasına önemli değer kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Burada herkes gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor, ben de Karayazı'ya gelerek geleceğimizin aydın çocuklarımıza etkinlik arasında pamuk şekeri, mısır dağıtarak mutluluklarına ortak olmanın gururunu yaşadım. Allah tüm evlatlarımızı bahtını açık etsin" diye konuştu. - ERZURUM