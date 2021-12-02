Hayırsever Kaplan kardeşlerden okul projesine destek - Son Dakika

Gaziantep Valiliği tarafından yürütülmekte olan, "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyası destekler çığ gibi büyürken, Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kardeşi Mahmut Kaplan kampanyada yer alarak anneleri merhume Dursun Kaplan adına inşa ettirilecek olan 24 derslikli okul için Gaziantep Valisi Davut Gül ile bir protokol imzaladılar.

"100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, kampanya da bende varım diyen Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Kaplan'a teşekkür etti.

"Kalkınmanın temelinde nitelikli eğitim yatar"

Eğitimin ulusal kalkınma için büyük önem taşıdığını ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmenin temelini oluşturduğunu ifade eden Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Bizler dün olduğu gibi bugünde ve yarınlarda da devletimizin, milletimizin yanındayız, emrindeyiz. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Valimiz Davut Gül öncülüğünde sürdürülen bu kampanyada yer almak elbette yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan yeni neslimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için büyük bir önem taşıyor. Bizlerde üzerimize düşenleri yaparak bu kampanada annemiz merhume Dursun Kaplan adına 24 derslikli bir okul inşası için bugün protokolümüzü imzaladık. Devletimize, milletimize ve Gaziantep'e hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul yapımıyla ilgili protokoller imzalanarak Kaplan Ailesine, Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgeleri verildi. - GAZİANTEP