Hayırseverin desteğiyle Hazar köyündeki öğrencilerin hamburger hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Hayırseverin desteğiyle Hazar köyündeki öğrencilerin hamburger hayali gerçek oldu

Hayırseverin desteğiyle Hazar köyündeki öğrencilerin hamburger hayali gerçek oldu

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Hazar köyünde okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri, hayırsever bir vatandaşın yardımıyla hayallerindeki hamburgeri yediler. Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği'nin desteğiyle okulda bulunan 100 öğrenci için hamburger yapıldı ve öğrencilere servis edildi. Hamburger yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

15.05.2024 09:43
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Elazığ'a 70 kilometre uzaklıktaki Hazar köyünde okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerinin hiç yemedikleri hamburger hayalini, hayırsever bir vatandaş gerçeğe dönüştürdü. Hayatlarında ilk kez hamburger yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Hazar köyünde bulunan Hazar İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hamburger istekleri gerçekleşti. Öğretmenleri tarafından daha önce hiç hamburger yemediği belirlenen öğrenciler, Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği ile irtibata geçti. Dernekte bulunan bir hayırseverin yardımlarıyla okulda bulunan 100 öğrenci için hamburger yapıldı. Okulun bahçesinde yapılarak öğrencilere servis edilen hamburgerler, öğrenciler tarafından çok beğenildi. Hayatlarında ilk defa hamburger yiyen bazı öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Hamburger ikramında bulunan işletme sahibi Ümit Akdoğan, "Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği bizlere ulaşarak köy okulunda okuyan öğrencilere hamburger göndermemizi istedi. Biz de öğrencilerin daha taze bir şekilde hamburgerleri yemeleri için köy okuluna gelerek burada pişirip taze bir şekilde ikram etmeyi tercih ettik. El birliği ile öğrencilerimize güzel bir lezzet tattırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik"

Okulda bulunan öğrencilerin hamburger ile tanıştığını belirten Hazar İlkokulu Müdür Yardımcısı Vedat Çelik, "Okulumuza 20 tane köyden 8 servisle öğrencilerimiz geliyor. Köyün kendi öğrencisi yok. Öğrencilerimizin tamamı taşımalı sistemle okula geliyor. Mutlaka Elazığ'a gittiklerinde hamburger yemiş olan vardır ama hayatında hamburger ile tanışmamış olan ya da pizza türünde yiyeceklerle tanışmamış öğrenci sayımız oldukça fazla. Buraya 30 kilometre uzaklıktan gelen öğrencilerimiz var bunların Elazığ'a giderek hamburger yeme imkanları çok fazla yok. Bu vesileyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öğrenciler okula geldiklerinden itibaren soruyorlar 'ne yiyeceğiz' diye biz de sürpriz olsun diye ilk etapta söylemedik. Öğrencilerimiz hamburger yiyeceklerinden dolayı heyecanlandı. Derneklerin, öğrencileri tanımadıkları yemeklerle tanıştırmaları bundan sonraki süreçler için de bir başlangıç olur inşallah" diye konuştu.

İlk defa hamburger yiyen öğrencilerden Berat Aykaç, "Hamburger çok güzeldi, çok beğendim. Daha önce hiç yememiştim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Çüngüş, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırseverin desteğiyle Hazar köyündeki öğrencilerin hamburger hayali gerçek oldu - Son Dakika

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