Haymana'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 17.49'da merkez üssü Ankara'nın Haymana ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.74 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA