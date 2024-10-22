Haymana'da Üniversiteye Hazırlık Kursu Başlatıldı - Son Dakika
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Haymana'da Üniversiteye Hazırlık Kursu Başlatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Haymana Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Haymana Aile Yaşam Merkezi'nde, 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik ücretsiz 'Üniversiteye Hazırlık Kursu' düzenleniyor. Kurs, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmalarına destek olmayı hedefliyor.

22.10.2024 16:23  Güncelleme: 17:26
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Haymana Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırdığı Haymana Aile Yaşam Merkezi'nde gençlerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmalarına destek olmak amacıyla "Üniversiteye Hazırlık Kursu" veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi iş birliğiyle yaşama geçirilen Haymana Aile Yaşam Merkezi'nde 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ücretsiz "Üniversiteye Hazırlık Kursu" başlattı.

Haymana Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ceren Arıcı, merkezde sosyal etkinlikler, eğitimler ve haftanın 7 günü spor aktivitelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, "Haymana AYM içerisinde 4 spor salonumuz, çocuk etkinlik merkezimiz, gençlik merkezimiz, kütüphanemiz ve kadınlar lokali ile hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesinin desteğiyle 60 civarında mezun ve 12. sınıf öğrencisine yönelik ücretsiz 'Üniversiteye Hazırlık Kursu' vermekteyiz. Eğitim bu yıl sonuna kadar devam edecek" dedi.

Öğrencilerden Büyükşehir'e teşekkür

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ücretsiz kurstan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Aleyna Bahtiyar: " Gölbaşı'na gitmek bizim için maddi ve manevi açıdan çok zor bu ekonomik dönemde. Eğitimlerimiz çok güzel geçiyor. Beklediğimden daha fazla imkan sunuyor burası. Her açıdan avantajlı. Bu fırsat sunulduğu için teşekkür ediyorum."

-Aybüke Çırpan: "Haymana'nın yetiştirdiği gençlerden oluşan eğitmenlerden bu eğitimi almak güzel bir duygu. Haymana diğer ilçelerden daha geride kalmış bir ilçe. Bu kursu sunmaları bizi o ilçelerin seviyesine getirecektir. Bu kurs, üniversiteye daha iyi hazırlanmamı sağlayacak, bize fırsat eşitliği sağladı. Öğretmenlerimiz çok kaliteli. Netlerimi artırmama yardımcı olacak."

-Eren Kurter: "Ücretsiz bir şekilde böyle bir kurs düzenleniyor. Dershanelere bakınca yüklü bir para istiyorlar. Bulunmaz bir nimet bizim için. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Dersler eğlenceli gidiyor ve sıkılmadan dersleri işliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Haymana'da Üniversiteye Hazırlık Kursu Başlatıldı - Son Dakika

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