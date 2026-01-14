Karaman Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı

14.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Çiçek, Karaman'ın tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak görevine başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek, görevine başladı.

Vali Çiçek için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri katıldı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hayrettin Çiçek, "Kıymetli ile ecdat yadigarı olan Mevlana'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış uhdesinden Piri Reis gibi çok kıymetli değerleri yetiştirmiş olan Karaman gibi güzide bir ilde Vali olarak hizmet verecek olmanın bahtiyarlığını yaşadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Çiçek, daha sonra makamına geçerek il protokolüyle bir süre görüştü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman Valiliği, Karaman, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.