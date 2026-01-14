Karaman Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek, görevine başladı.

Vali Çiçek için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri katıldı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hayrettin Çiçek, "Kıymetli ile ecdat yadigarı olan Mevlana'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış uhdesinden Piri Reis gibi çok kıymetli değerleri yetiştirmiş olan Karaman gibi güzide bir ilde Vali olarak hizmet verecek olmanın bahtiyarlığını yaşadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Çiçek, daha sonra makamına geçerek il protokolüyle bir süre görüştü. - KARAMAN