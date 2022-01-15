Hayvan barınakları sahipsiz köpeklerle doldu - Son Dakika

Yasaklı ırkların kayıt altına alınmasında son güne girilirken, son bir haftada hayvan barınakları sahipsiz köpeklerle doldu.

5199 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında tehlike arz eden pitbull, terrier, Japanese Toso, Dogo Argention, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezlerinin kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Ankara'da şu ana kadar bin 500'ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı. Köpeklerini kayıt altına almak istemeyen vatandaşlar ise hayvanlarını sokağa terk etti.

Hayvansever Ahmet Eskioğlu, son 1 ayda sokağa hayvan terk edilmelerin başladığının altını çizerek, "Son hafta bine yakın sadece Ankara'da terkedilen köpek var. Bir kısmını biz kurtarmaya çalıştık. Klinikler şu anda benim ve arkadaşlarımın barınaklardan çıkardığı yasaklı ırklarla dolu ve sonrasında buraya getireceğiz çocuklarımızı" dedi.

Yasaklı ırklardan sayılan pitbull cinsi köpeklerin aslında çocuk bakıcısı olarak planlandığını ifade eden Eskioğlu, "Herhangi bir köpeği şiddetle eğitir, siyah karanlık odalarda tutarsanız bir golden rottweiler dahi yasaklı ırkların verdiği tepkileri verebilir. Yasaklı ırklar dediğiniz ırkların tamamı aslında sahiplerinin kötü muamelesi tarafından o şekle dönüştürülmüş çocuklar. Üretimin, üreticinin önüne geçmek lazım. Bu dediğimiz üreticiler merdiven altı üreticiler. İnternet üzerinden ciddi fiyatlara bu çocukları satıyorlar. Bunun önüne geçebilmemiz gerekiyor. Yasaklı ırkların kayıt altına alınmasıyla birlikte bunun önüne geçilmiş olacak inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA