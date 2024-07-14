Hayvan çiftliğinde saman yangını çıktı - Son Dakika
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Yerel

Hayvan çiftliğinde saman yangını çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangın, çiftlik çalışanları tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, saman balyaları kül oldu. Alevlerin hayvanların bulunduğu bölgeye sıçramaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

14.07.2024 21:31
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Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Lüleburgaz ve Büyükmandıra İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine intikal itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman balyası ise kül oldu. Alevlerin hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan çiftliğinde saman yangını çıktı
Kaynak: İHA

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