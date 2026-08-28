Bursa Hayvan Hakları Platformu’ndan Gemlik Belediyesi’ne tepki: "Kapıları açın"

Bursa Hayvan Hakları Platformu, Gemlik Belediyesi Hayvan Yaşam Alanı'nın vatandaş ve gönüllü ziyaretine kapatıldığını belirterek tepki gösterdi.

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Sahipsiz Hayvan Bakımevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı", 16 Haziran'da düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Kurtul Mahallesi'nde, yeşillikler içinde 16 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan merkez, ilk etapta 200 köpek kapasitesiyle hizmet verip zaman içinde gerçekleştirilecek genişleme çalışmalarıyla birlikte bin köpeğe ev sahipliği yapabilmesi hedefleniyordu. Bursa Hayvan Hakları Platformu, Gemlik Belediyesi tarafından açılan Hayvan Yaşam Alanı'nın vatandaş ve gönüllü ziyaretine kapatıldığını belirterek tepki gösterdi.

Bursa Hayvan Hakları Platformu tarafından yapılan açıklamada "Gemlik Belediyesi, açılışın ardından Hayvan Yaşam Alanı'nı vatandaş ve gönüllü ziyaretine kapattı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sahipsiz hayvanlar için açtığı yaşam alanını açılışın hemen ardından vatandaş ve gönüllü ziyaretine yasakladı. Tıpkı Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'nda olduğu gibi, barınaklarda yaşanan zulümlerin kapalı kapılar ardında kalmaması için vatandaşların yaşam alanını ziyaret etmesi gerekir. Belediyenin yaşam alanında da hayvanların aç, susuz ve kavurucu güneş altında perişan olmaması için gönüllülerin içeri alınması gerekir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun ana amacı sahiplendirme olmasına rağmen, giriş yasağı bulunan bir barınakta sahiplendirme yapılamaz. Bu uygulama yasanın amacına açıkça aykırıdır. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i yasa, vicdan ve merhamet çerçevesinde uyarıyoruz.Gemlik'teki tüm yurttaşları barınakları ve yaşam alanını ziyaret etmeye davet ediyoruz" denildi.