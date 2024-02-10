Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Dehşete Düşüren Görüntüler - Son Dakika
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Yerel

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Dehşete Düşüren Görüntüler

Karasu Belediyesi'ne ait olan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp poşetine konulan ölü köpeklerin çukura atıldığı görüntüler ortaya çıktı. Merkez yetkilileri, ölü köpeklerin trafik kazasında hayatını kaybeden yaralı köpekler olduğunu iddia etti.

10.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:45
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Dehşete düşüren görüntüler: Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü manzara karşısında şok oldu

Çöp poşetine konulan ölü köpekler, çukura atıldı

SAKARYA - Karasu Belediyesi'ne ait olan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde skandal bir olay yaşandı. Merkezin arka kısmına açılan çukura atılmış halde görüntülenen çöp poşeti içerisindeki ölü sokak köpeklerinin, trafik kazasında ölen hayvanlar olduğu iddia edildi.

Karasu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bir süredir giriş yapamadıkları yönünde şikayet alan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyeleri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan merkeze geldi. Merkez yetkilileri tarafınca rehabilitasyon merkezine girişine izin verilmeyen üyeler, merkez çevresinde yayın yaparak durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açan bir üye, belediyeye ait olan merkezin arkasında açılan çukura atılmış, çöp poşetleri içerisinde ölü sokak köpeklerinin görüntüsüyle karşılaştı. Üyeden yayını kapatmasını isteyen merkez görevlilerinin, çukura atılmış ölü köpeklerin trafik kazasında hayatını kaybeden yaralı köpekler olduğunu söylemesi dikkat çekti.

(EA-BCT-ÖK-Y)

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde Dehşete Düşüren Görüntüler
Kaynak: İHA

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