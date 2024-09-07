Hayvan sever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı - Son Dakika
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Yerel

Hayvan sever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, hayvan sever bir vatandaşın örnek davranışı sayesinde yaralı bir yavru karga yeniden hayata tutundu.

07.09.2024 20:38
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Hayvan sever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde, hayvan sever bir vatandaşın örnek davranışı sayesinde yaralı bir yavru karga yeniden hayata tutundu.

İlçede yaşayan Hilmi Demirdağ, sokakta kediler tarafından saldırıya uğramak üzere olan yavru kargayı fark etti. Hızlıca müdahale ederek kargayı kedilerin elinden kurtaran vatandaş, durumu kontrol ettikten sonra kuşun yaralı olduğunu gördü.

Kargayı bir süre evinde besleyip bakımını üstlenen Demirdağ, yavrunun durumunu iyileştirmek amacıyla harekete geçti. İlk olarak Uzundere Kaymakamlığı'na başvuran vatandaş, burada veteriner ekiplerinden yardım talep etti. Veterinerler tarafından yapılan muayenede karganın ciddi yaraları olduğu tespit edildi ve gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Veteriner hekimlerin özverili müdahalesi sonucunda karganın sağlık durumu stabil hale getirildi. Tedavi sürecinin ardından, yavru karga Erzurum Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Hilmi Demirdağ, tarafından Erzurum merkeze götürüldü. Erzurum Milli Parklar Müdürlüğü'nde doğal ortamına salınana kadar rehabilite edilmesi ve uygun şartlarda bakımı yapılacak olan karganın, tamamen iyileştiğinde tekrar doğaya bırakılması planlanıyor.

Bu örnek olay, hayvanların korunması ve doğal yaşamın devamı açısından farkındalık oluşturmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel halkın duyarlı yaklaşımı ve yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde bir can daha hayata döndürülmüş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayvan sever vatandaş yaralı kargaya sahip çıktı - Son Dakika

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