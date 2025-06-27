Hayvancılık Değerlendirmesi Düzce\'de Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen program kapsamında, yürütülen hayvancılık faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi aldı ve sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirdi.

Program süresince; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, yem bitkileri üretimi gibi alanlarda sürdürülen çalışmalar ele alındı. İl Müdürü Esra Uzun ve ilgili teknik ekiplerin katılımıyla yapılan değerlendirmelerde hem mevcut durum hem de sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Hayvancılık sektörünün daha sürdürülebilir, verimli ve üretici odaklı bir yapıya kavuşması için bakanlık düzeyinde yapılan bu tür saha değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. - DÜZCE