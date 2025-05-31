Hayvancılıkta Zor Yıl: Koyunlar Elimizde Kaldı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut köyünde yaşayan Hakan Akçay, "Hiç bu sene kadar zor bir sene olmadı. Ürünlerimizin, koyunlarımızın yarısı elimizde kaldı. Yani emekli maaşı çok düşük olduğundan dolayı kimse koyun almaya yanaşmıyor. Bu sene koyunlarımız satılmadı, yarısı kaldı elimizde. Yani çok zor geçiyor, ekonomimizde zor" dedi.

Bozdoğan'da üç yıldır hayvancılık yapan Hakan Akçay, bu senenin sektördeki en zor yıl olduğunu belirtiyor. Ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle koyunlarının yarısının elinde kaldığını belirten Akçay, şunları söyledi:

"Koyun alıp koyun satıyoruz. Hiç bu sene, hiçbir sene bu sene kadar zor bir sene olmadı. Ürünlerimizin, koyunlarımızın yarısı elimizde kaldı. Yani emekli maaşı çok düşük olduğundan dolayı kimse koyun almaya yanaşmıyor. Bu sene koyunlarımız satılmadı, yarısı kaldı elimizde. Yani çok zor geçiyor, ekonomimizde zor. Çiftçilikte de zor. Ot alması, yem alması bunlar bayağı bir pahalı olduğundan dolayı üretimimiz de zor oluyor. Büyütmek de zor oluyor tabii. Yemlerimiz de pahalı. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani geçen seneye göre bu sene kurtarmayacak büyük ihtimal zarar edeceğiz. Aldığımızda pişman olduk. Keşke başka bir şey alsaydık, başka bir hayvan baksaydık. Büyükbaş ya da ne bileyim başka bir yemde, başka bir otta kullansaydık elimizdeki ürünleri. Bunların yarısını sattık, yarısı elimizde kaldı. Günlük hepsi 15-20 kilo yem yiyor. Günlük 3, 4 paket ot veriyoruz. Geçen seneye göre çok büyük zarardayız aslında. Geçen sene daha kolay sattık, bu sene satamadık. Maliyetleri gün güne artıyor.

"Bir emekli maaşı bir koyun yapmıyor maalesef"

Yani emekli insanlarımız hiçbiri koyun alamıyor. Bir emekli maaşı bir koyun yapmıyor maalesef çiftçi hayvanımızla. Böyle nasıl gider, nereye kadar gider hiç bilmiyorum. Bu sene kadar hiçbir zaman kötü olmadı. Her sene daha da kötüye gidiyor, daha da kötüye gidecek. Yani korkuyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz düşündürüyor bizi. Hayvancılık yapsak mı, yapmasak mı? Seneye şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. 9 ay önce bu hayvanları almasaydım bir dövize koysaydım, bir altına koysaydım hiç bu kadar zarar etmezdim. Yani bunların hayvanı, bunların pisliğiyle, bunların veterineriyle, bunların ilacıyla uğraşmazdım. Zarar etmezdim. Elimde kalacak diye, kalmayacak diye korkuyla uymazdım.

"1-2 ay sonra ödemeli isteyen oluyor"

Pişmanım. Keşke bu işe girmezdim ama istemezdim böyle olmasını. Ama işte ekonominin durumu, ekonominin kötü olması, hayvancılığın kötü olması etki etti. Keşke elimdeki parayı başka bir şeyle değerlendirseydim. Döviz gibi, altın gibi bir şeye koysaydım hiç olmazsa oradan para kazanırdım. Şu an elimde 8-9 tane hayvan kaldı elimde. Yani yarı yarıya hayvanım kaldı. Soran yok. Şimdi gelen soruyor fiyatı. Şimdi maliyete göre fiyat veriyorum. O fiyat da ona emekli maaşına göre ya da gelirine göre fazla geldiği için almaktan vazgeçiyor. Bakıp geri gidiyor. 1-2 ay sonra ödemeli isteyen oluyor. Ama şimdi tanımadığım insanlara onu veremeyiz. Tanıdığımız insanlar da oluyor ama şimdi maliyetleri de kendi cebimizden çıktığı zaman da o zaman biz zarar ediyoruz. ya biz bu koyunları 6-7 ay, 8 ay önce aldık. Aldığımızda pişman olduk. Alsa mıydık, almasa mıydık? Bir tane tanesi bize 5-6-7-8 liraya mal oldu. Satacak mıyız satmayacak mıyız diye korku var içimizde.

"Düzeleceğini sanmıyorum, hayvancılık gitgide bitiyor"

Yani ne yapsak iki arada bir arada kaldık. Şu an koyunlarımız 50-60 kilo arası. Kaba et dersen ortalama 25-30 kilo etleri var. Ortalama fiyatları 17 bin ile 20 bin arası gider. Geçen seneki fiyatların altına düştü. Altında kaldı. Yani bu seneye göre daha verimli olması lazım. Ama altında kaldı geçiş sene fiyatların altında kaldı. Yani hayvancılık kötüye gidiyor. Böyle gitmesini, böyle olmasını istemezdik. Yani başka hayvancılık yapan arkadaşlarımız da var. Onlar daha bizden daha kötü durumdalar. İnşallah düzelirler ki düzeleceğini sanmıyorum ama hayvancılık gitgide bitiyor. Yok olacak diye korkuyoruz. Umarım en kısa zamanda düzelir. Devlet destek verir bize. Devletin verdiği desteğiyle tekrardan eski günlerimize geri döneriz."