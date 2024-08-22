Hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kurtardı - Son Dakika
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Hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kurtardı

Hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kendi çabalarıyla kurtararak hayata tutundurdu.

22.08.2024 09:19
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kendi çabalarıyla kurtararak hayata tutundurdu.

Kırıkhan ilçesi Alaybeyli Mahallesi'nde bir köpek balçığa saplandı. Oradan geçerken köpeğin bağrışlarını duyan bir vatandaş, hayvansever İbrahim Göçer'e ulaştı. İhbarı alır almaz olay yerine giden Göçer, köpeğin balçık çamuruna saplandığını gördü. Kendi çabalarıyla çamura saplanan köpeği kurtararak veterinere götüren hayvansever Göçer'in köpeği kurtardığı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayı anlatan İbrahim Göçer, "Bugün akşam saatlerinde çamlık dediğimiz yerden bir ihbar geldi. İhbara gittiğimizde kanala düşen bir köpek vardı. Oraya gittiğimde kanal değildi. Köpek balçık, çamura saplanmıştı. Köpeğin çamurda sadece kafası görünüyordu. Hemen müdahale ederek kendi çabalarımla çıkardım. Hayvanı veterinere götürdüm. İlk müdahalesini yaptık ve serum takıldı. Sonra güzelce yıkadık. Kaç saat köpeğin orada kaldığını bilmiyoruz. Köpek çok zayıflamış ve uyuz hastalığına yakalanmış. Hakiki kangal köpeği, yemek ararken balçığa saplanmış" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayvansever İbrahim Göçer, balçığa saplanan köpeği kurtardı - Son Dakika

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