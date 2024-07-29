Hayvanseverler Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu'nu Protesto Etti

Yerel

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri devam ederken, yaşam hakkı savunucuları Ankara'da protesto eylemi düzenledi.

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen hayvanseverler ıslıklar çalıp, "yasayı geri çekin" sloganları attı.

Daha sonra grup adına yapılan açıklamada, "Bu katliamın sadece hayvanlar üzerinde sonuçları olmayacak. Uyarmıştık sizi, daha katliam yasanız Meclis'ten geçmeden sokaklarda vahşet saçılmaya başlandı. Hayvan katilleri cesaret buldu sizin tartışmalarınızdan ve işi size bırakmamak için hayvanları katletmeye başladılar bile. Ayrıca şu anda hayvan besleyenler de aynı tehlike altında. Sokaklarda kedi köpek besleyenlere karşı şiddet tırmandırılmakta. Zannediyor musunuz bu kinin bu suçun önünü alabileceksiniz. Yaptığınız yasa toplumu ikiye bölmüştür. Topuma yaydığınız ayrıştırmanın sonucu çok ağır olacak. İktidarı tekrar tekrar uyarıyoruz, bu yasayı yapmaktan vazgeçin. Bu ülkeye bu suçu işletmeyin" denildi.