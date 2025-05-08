Hayvanseverler AYM'nin Kararına Tepki G gösterdi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Hamide Köker, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Sokak Hayvanları Kanunu'nun iptal talebini reddetmesine tepki göstererek, "Biz olumlu sonuç çıkacağını tahmin ediyorduk. Biz hayvanseverler olarak vatandaşların barınak olarak değerlendirdiği bizlerin ise ölüm kampı olarak değerlendirdiğimiz barınaklar çok feci bir şekilde. Biz bunları canlı olarak yaşadığımız için tepkimiz çok büyük. Bu tepkimiz devam edecek ve bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Hamide Köker, AYM'nin Sokak Hayvanları Kanunu'nun iptal talebine ret kararına tepki gösterdi. Köker, şöyle konuştu.

"Bu kararı beklemiyorduk. Biz olumlu sonuç çıkacağını tahmin ediyorduk. Biz hayvanseverler olarak vatandaşların barınak olarak değerlendirdiği bizlerin ise ölüm kampı olarak değerlendirdiğimiz barınaklar çok feci bir şekilde. Biz bunları canlı olarak yaşadığımız için tepkimiz çok büyük. Bu tepkimiz devam edecek ve bu işin peşini bırakmayacağız. Hayvanseverler olarak toplanacağız, gerekirse protesto yapacağız ve gerekirse gerekli mevkilere şikayetlerimizi bildireceğiz.

"Türkiye geneli için durum çok acı"

Sinop, şanslı bir il. Belediye Başkanımızın hakkını yiyemeyiz. Kendisi çok duyarlı ve hayvansever bir kişi. Keçideresi mevkisinin orada yeni bir barınak yapıyor bize ve çok güzel. Kendisi hayvan sevdiği için Sinop şanslı ama Türkiye geneli için durum çok acı. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Tepkimiz çok büyük."