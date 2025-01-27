Hazar Baba Kayak Merkezi\'nde Yoğun İlgi

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Elazığ'ın Hazar Baba Kayak Merkezi, beklenen kar yağışı olmamasına rağmen sömestirde yoğun ilgi görüyor. Kızak gibi alternatif aktivitelerle tatilciler keyifli vakit geçirirken, eşsiz Hazar Gölü manzarası bölgeye olan ilgiyi artırıyor.

Elazığ'ın önemli kış turizmi noktalarından biri olan Hazar Baba Kayak Merkezi, sömestir tatilinde beklenen kar yağışı olmamasına rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Kayak yapmaya uygun kar seviyesine ulaşılmasa da bölgeye gelen aileler ve öğrenciler, çeşitli aktivitelerle tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Kızak gibi alternatif etkinliklerin yoğun ilgi gördüğü merkezde, özellikle sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler yoğunluk oluşturuyor. - ELAZIĞ