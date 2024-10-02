HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor

HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor

HAZARSAM Başkanı Bilal Çoban, Elazığ için çalışmalarını yeniden başlattıklarını duyurdu.

02.10.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, merkezlerinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

HAZARSAM Başkanı Bilal Çoban, basın mensupları ile bir araya geldi. Merkezin çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çoban, "Yaklaşık bir yıl önce oğlum Alpgiray talihsiz bir trafik kazası yaşamış ve ölümle hayat arasında kalarak, uzun bir süre yaşama tutunma mücadelesi vermişti. Kazanın olduğu günden bugüne kadar vatandaşlarımızın yoğun ilgisine, duasına ve arayıp sormasına, ailem adına öncelikle yürekten teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Hastanede kaldığımız sürede Elazığ'ı daha yakından takip etme ve geçmişten bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaları yeniden değerlendirme fırsatı buldum. Bazı eksikleri tespit ettim ve Elazığ'ın daha iyi konumda olması için üzerime düşeni fazlasıyla yapacağımız bir vefa borcumuzun olduğunu bir iç ses olarak duydum. Vatandaşlarımız dualarıyla yanımızdaydı ve şimdi vefa sırasının bize geldiğine, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezinin faaliyetlerini yeniden başlatmanın zamanı olduğuna kanaat getirdim. Dün olduğu gibi şehrimizin problemlerine çözümler üretmeyi, çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yeniden başlatıyoruz. Allah nasip ederse bu süreç, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden sadece şehrin menfaatlerine odaklı, yeni bir süreç olacak. Geçmiş deneyim ve birikimlerimizin ilimizin gelişim sürecine değer katacağına olan inancımızla, valimizin yüksek devlet tecrübesinin fırsata çevrilmesinin Elazığ adına çok büyük anlam ifade edeceğinin farkındayız. Elazığ'daki kurum ve kuruluşların ortaklaşa katılım sağlayacağı, bürokratik ve siyasi desteklerin şehir menfaatleri lehine kullanılacağı bir dönemi, inşallah hep birlikte başlatmış olacağız. Eylem planı bulunmayan bir hedef, ancak bir hayal olur. HAZARSAM olarak bu şehrin hayallerini, eyleme dönüştüreceğiz ve planların hayata geçirilmesi için her sürecini takip edeceğiz. HAZARSAM çatısı altında Bismillah diyerek, tüm hemşerilerimiz ve şehrimiz için daha güzel bir şehir ve daha mutlu bir gelecek için çalışma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Şehrimize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Çoban, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: HAZARSAM Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement