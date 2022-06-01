Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular - Son Dakika
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Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular

01.06.2022 10:18
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren Başçayır İlk ve Ortaokulu, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri panayır ile hem okulu tanıttı hem de elde edilen gelir ile okula destek oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren Başçayır İlk ve Ortaokulu, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri panayır ile hem okulu tanıttı hem de elde edilen gelir ile okula destek oldu.

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu, velileri ile birlikte Efeler ilçe merkezinde el yapımı ürünlerden oluşan bir panayır gerçekleştirdi. Etkinlikte, Aydın'a özgü el yapımı bir çok ürün eğitim yararına satışa sunuldu. Öğrenci velileri de okul yönetimi ile birlikte açtıkları stantta bekleyerek hazırladıkları ürünleri sergilerken, vatandaşlar da ürünlerden satın alarak okula destek oldu. Keşkekten yuvarlamaya kadar, zeytinyağından el yapımı sabunlara kadar çok sayıda yöresel ürünün yer aldığı panayırda, elde edilen gelirler okulun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Etkinliği, okullarını daha tanınır hale getirmek amacıyla merkez ilçe Efeler'de yaptıklarını vurgulayan Okul Müdürü Fatih Er; "Bugün okulumuzu tanıtmak, veli-okul ilişkisini güçlendirmek, çevre ilişkisini geliştirmek amacıyla el yapımı ürünleri etkinliğimizde sergiledik, vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Sabah saatlerinde başladığımız bu etkinlik, vatandaşlarımızdan da güzel bir ilgi gördü. Satışlarımız devam ediyor. İnşallah bu sağladığımız gelir ile okulumuzda güzel derslikler, etkinlik yerleri ve öğrencilerimizin yararına kullanmayı düşünüyoruz. Burada el yapımı sarmalarımız, zeytinyağlarımız, tatlılarımız ve en önemlisi Ege Bölgemizin önemli yiyeceği olan keşkeğimiz gibi çok sayıda yöresel ürünümüzü satışa sunduk. Buradaki bir çok ürünümüzü velilerimiz kendileri yaparak okulumuza destek oldular. Birçok okulumuz bu tarz etkinliklerini ya okul bahçesinde ya da bulunduğu ilçede gerçekleştirir fakat biz okul tanınırlığını artırmak amacıyla merkez ilçemizde bu etkinliği gerçekleştirmeyi istedik" dedi. - AYDIN

Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular
Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Okul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hem okullarını tanıttılar hem destek oldular - Son Dakika


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