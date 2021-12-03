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Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor - Son Dakika

Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor

03.12.2021 10:33
Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletli kurye olarak günde çalışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nur Doğan, kazandığı parayla geçimini sağlıyor, ailesine maddi destek oluyor, aynı zamanda okumaya çalışıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletli kurye olarak günde çalışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nur Doğan, kazandığı parayla geçimini sağlıyor, ailesine maddi destek oluyor, aynı zamanda okumaya çalışıyor. Muğla'daki kadın otobüs ve taksi şoförlerinden etkilendiğini söyleyen Doğan, "14 saat çalışıyor, 8 saat uyuyorum. 2 saatim kalıyor. bazen izlediğim bir filmi yarıda bırakıp işe gidiyorum" dedi.

"Muğla'daki kadın şoförlerden etkilendim"

Muğla'ya 2018 yılında üniversite okumak için gelen 22 yaşındaki Nur Doğan, "Pandemide bir kebapçıda işe başladım. Ocakbaşında çalışırken işyerinin paketçi ihtiyacı oldu. Ehliyetim olduğu için motosikletli kurye olmaya karar verdim. Muğla'da kadın belediye otobüs şoförleri ile taksi şoförü bir kadın var. Onlardan etkilendim. Arkadaşlarım bana çok karşı çıktı. Kadın olduğum için bu işi yapamayacağımı düşündüler. Biraz da onlara inat bu işe başladım" dedi.

Geçimini sağlıyor, ailseine maddi destek oluyor

Günde 14 saat çalışan üniversite öğrencisi Doğan, "Annem ve babam ayrı yaşıyorlar. Samsun'da okuyan kardeşime ve Ankara'da yaşayan anneme maddi destekte bulunuyorum. Bunun dışında Kötekli'de kirada kalıyorum. Çok çalıştığım için açıkçası para harcamaya pek zamanım kalmıyor" diye konuştu.

"Beni görünce şaşırıyorlar"

Nur Doğan, "Kurye olarak işe başlayalı 4 ay oldu. Bu süreçte iki kez kaza yaptım. Birinde sol dizimden yaralandım. Otomobil şoförlerinden biraz dikkatli olmalarını rica ediyorum. Paketi götürdüğümde müşteriler kapıyı açtıklarında şaşırıyorlar. Özellikle kadınlar beni tebrik ediyorlar. İçeri kahve içmeye davet ediyorlar. Öğrenci olduğumu öğrendiklerinde de bahşiş veriyorlar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor
Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor

Üniversite, Taksi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hem okuyor, hem de kuryelik yapıp ailesine destek oluyor - Son Dakika


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