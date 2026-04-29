Herkes belediye başkanı olarak,işportacı teyze ise müşteri olarak gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 09:11  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da işportacılık yaparak geçimini kazanan 65 yaşlarındaki bir kadın, yaptığı girişimle mesleklerde bakış açısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Aydın'da işportacılık yaparak geçimini kazanan 65 yaşlarındaki bir kadın, yaptığı girişimle mesleklerde bakış açısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir tören dolayısıyla Abide Kavşağı'ndaki parka gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i müşteri olarak bakan işportacı Selma Teyze, tören ortasında Belediye Başkanı'na satış yaptı. Başkan Yetişkin, adeta yakasını bırakmayan kadından alışverişini yapıp parasını ödedikten sonra programına devam etti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ile Efeler Belediyesi'nin geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını genç yaşta kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin'i anmak ve ani kalp krizlerinde ilk müdahalenin daha erken yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği projenin açılışı gazeteciler ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişikin'in de katılımı ile gerçekleştirildi.

Lokma hayrının da gerçekleştirildiği programda bölgede yaklaşık 15 yıldır işportacılık yapan 65 yaşlarındaki Selma Sayar, adeta meslekte ustalığını konuşturdu. Müşteri olarak gördüğü Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yanına sokulan Selma Teyze, hiç kimseye dinlemeden işine odaklanıp Başkan'a yara bandı ve mendil satmayı başardı.

Satış işlemini tamamlayıp parasını aldıktan sonra işportacı Selma teyze herkesin şaşkın bakışları arasında yeni müşteri aramak için alandan ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

09:19
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
09:12
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:26:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.