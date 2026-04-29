Herkes belediye başkanı olarak,işportacı teyze ise müşteri olarak gördü

Aydın'da işportacılık yaparak geçimini kazanan 65 yaşlarındaki bir kadın, yaptığı girişimle mesleklerde bakış açısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir tören dolayısıyla Abide Kavşağı'ndaki parka gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i müşteri olarak bakan işportacı Selma Teyze, tören ortasında Belediye Başkanı'na satış yaptı. Başkan Yetişkin, adeta yakasını bırakmayan kadından alışverişini yapıp parasını ödedikten sonra programına devam etti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ile Efeler Belediyesi'nin geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını genç yaşta kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin'i anmak ve ani kalp krizlerinde ilk müdahalenin daha erken yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği projenin açılışı gazeteciler ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişikin'in de katılımı ile gerçekleştirildi.

Lokma hayrının da gerçekleştirildiği programda bölgede yaklaşık 15 yıldır işportacılık yapan 65 yaşlarındaki Selma Sayar, adeta meslekte ustalığını konuşturdu. Müşteri olarak gördüğü Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yanına sokulan Selma Teyze, hiç kimseye dinlemeden işine odaklanıp Başkan'a yara bandı ve mendil satmayı başardı.

Satış işlemini tamamlayıp parasını aldıktan sonra işportacı Selma teyze herkesin şaşkın bakışları arasında yeni müşteri aramak için alandan ayrıldı. - AYDIN