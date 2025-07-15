Heybeliada\'da Tekne Kazası: 7 Kişi Kurtarıldı

Heybeliada açıklarında bir tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne su alarak batarken, denize düşen 7 kişi kurtarıldı.

İstanbul'da Heybeliada Alman Koyu açıklarında öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekneye motoryat çarptı.

TEKNE BATTI, 7 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle su alan tekne battı. Teknede bulunan 7 kişi ise denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denize düşen kişiler kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.