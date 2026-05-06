Heyelan Evi Yıktı, Kadın Yardım Bekliyor
Heyelan Evi Yıktı, Kadın Yardım Bekliyor

Heyelan Evi Yıktı, Kadın Yardım Bekliyor
06.05.2026 02:43
Osmaniye'de heyelan nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Müjde Serter, yetkililerden yardım istedi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yenigün Köyü'nde bir yurttaşın evi heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Evini yeniden yaptıracak gücü olmadığını anlatan Müjde Serter, "Bu evde can güvenliğimiz yok. Evimizin içinin her tarafı parçalanmış" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde Müjde Serter'e ait evin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Evi kullanılmaz hale gelen Müjde Serter, eşinden kalan emekli aylığıyla evini yeniden yaptıramayacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Can güvenliğimiz yok"

Müjde Serter, bir yakınının cenazesi nedeniyle uzaklaştığı evine birkaç gün sonra döndüğünde "evin kaymış gitmiş" olduğunu gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Paramparça her taraf. Ne yapacağız bilmiyoruz. Benim zaten bunları yaptırmaya gücüm yok. Tavanını da yaptıramadım zaten, onu yaptıramadım ki başka türlü yaptırayım. Buraya gelme imkanım da yok. Nasıl edeceğim, bilmiyorum. Burada yaşayamam, mümkün değil. Bu evde can güvenliğimiz yok."

Evimizin içinin her tarafı parçalanmış, ev ikiye ayrılmış. Yollar ayrılmış, yoldan hiç geçemiyoruz. Paramparça yollar. Ağaçlarımız kayıp üst üste bindi. Zeytin ağaçlarımız vardı hep kaydı, oynadı. Heyelan oldu her taraf yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim eşimden bir emekli gelirim var, o da düşük zaten. Kendimize yetmiyor o da, başka hiçbir şeyim yok. Yaptırma imkanım yok, yaptıramam. Ne yapacaksam bilmiyorum, yetkililerden, AFAD'dan bir yardım istiyorum. İnşallah öyle bir şey yaparlar."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

