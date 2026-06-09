Hıdırellez\'de Birlik Mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşla bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve teşkilat mensupları katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen heyet, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Hıdırellez'in bereketini hep birlikte yaşadı. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür edildi. Katılımcılar, Hıdırellez'in getirdiği dayanışma ve kardeşlik ruhunun toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Medetli Köyü'nde gerçekleştirilen Hıdırellez programında hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK