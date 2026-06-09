Hıdırellez'de Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hıdırellez'de Birlik Mesajı

Hıdırellez\'de Birlik Mesajı
09.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez'de köylülerle bir araya gelerek dayanışmanın önemini vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşla bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve teşkilat mensupları katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen heyet, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Hıdırellez'in bereketini hep birlikte yaşadı. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür edildi. Katılımcılar, Hıdırellez'in getirdiği dayanışma ve kardeşlik ruhunun toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Medetli Köyü'nde gerçekleştirilen Hıdırellez programında hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hıdırellez, Politika, Etkinlik, AK Parti, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hıdırellez'de Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:01:51. #7.12#
SON DAKİKA: Hıdırellez'de Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.