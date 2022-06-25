Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar

25.06.2022 17:14
Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Yenipazar'da düzenlenen hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Yenipazar'da düzenlenen hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar.

Yaz mevsiminin gelmesiyle coşkuyla kutlanmaya devam edilen Hıdrez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde de kutlandı. Gerçekleştirilen kutlama şenliklerine AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve çok sayıda davetli ile köy ilçede ikamet eden vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde açılan pilav kazanları İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından vatandaşlara ikram edildi. Pilav dağıtımının ardından Yenipazar halkı ile muhabbet eden Başkan Yıldırım samimi sohbetiyle vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Programda açıklamada bulunan Başkan Yıldırım," Bu güzel günde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Şenliğimiz bayram havasında geçti. Anadolu'da yüzyıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez'in tüm ülkemize ve hemşerilerimize sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, AK Parti, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hıdrellez programında vatandaşlara kendi elleri ile pilav dağıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement