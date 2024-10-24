Hikmet Çetin: "Tusaş Saldırısında Güvenlik Zafiyeti Olduğu İnancındayım"

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Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Yaşamını kaybedenler ve yaralılar için çok üzgünüm. Orası kritik bir yer. Güvenlik zafiyeti olduğu inancındayım" dedi.

Hikmet Çetin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Hikmet Çetin, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çetin, TUSAŞ'a yapılan ve 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"Yaşamını kaybedenler ve yaralılar için çok üzgünüm. Ama bu kadar önemli bir kuruluşta sırt çantası ile girenlere nasıl bakılmaz anlayamıyorum. AVM'ye girdiğinizde her şeyinizi kontrol ediyorlar. Orası kritik bir yer. Güvenlik zafiyeti olduğu inancındayım. Önemli yerlerde güvenliğin çok daha üst düzeyde tutulması lazım. Orası silah üreten bir yer."