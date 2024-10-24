Hindistan'da 1.3 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Yerel

Hindistan'da 1.3 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Dana Tropik Fırtınası'nın yaklaşması nedeniyle Odisha ve Batı Bengal'den 1.3 milyon kişi tahliye edildi.

24.10.2024 16:23
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Hindistan'da ülkenin doğusundaki Odisha eyaleti ve Batı Bengal'e yaklaşan Dana Tropik Fırtınası öncesinde 1 milyon 300 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaleti ve Batı Bengal'i bugün geç saatlerde Dana Tropik Fırtınası'nın vurması bekleniyor. Hindistanlı yetkililer, yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Kasırganın etkilerini en aza indirmek için binlerce yardım çalışanı görevlendirilirken, tren ve uçak seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.

Odisha eyaletindeki 14 farklı bölgeden 1 milyon kişi tahliye edilirken, Batı Bengal'de ise 300 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, her iki eyalette de arama kurtarma ekiplerinin alarmda olduğunu kaydetti. Kıyı kesimlerinde okullarda eğitime ara verilirken, bölge halkı şiddetli yağışa karşı uyarıldı.

Odisha'yı 1999 yılında vuran fırtınada 10 bin kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl da Hindistan ve Bangladeş'i vuran kasırgada en az 16 kişi hayatını kabetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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