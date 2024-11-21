Hınıs'a Yeni Müdür Atandı - Son Dakika
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Yerel

Hınıs'a Yeni Müdür Atandı

Hınıs\'a Yeni Müdür Atandı

Yakup Abak, Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Eğitim camiası memnun.

21.11.2024 16:58
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Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Abak getirildi.

20 yıllık görev deneyimi ve birikimi ile ilçede çeşitli okullarda idareci ve eğitimci olarak görev yapmış Yakup Abak'ın atanması eğitim camiasından memnuniyetle karşılandı.

Geçmiş dönemde ilçede eğitim seviyesinin diğer ilçelere oranla hayli düşük olması, Yakup Abak'n geçmişteki tecrübe ve deneyimi, İlçedeki Eğitim camiası ve ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yakup Abak evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Politika, Eğitim, Yerel, Hınıs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hınıs'a Yeni Müdür Atandı - Son Dakika

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