Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.27 'da meydana gelen deprem 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Erzurum'daki depremin büyüklüğü 4.3 olarak belirtildi.
Son Dakika › Yerel › Hınıs'ta 4,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?