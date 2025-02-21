Hınıs\'ta 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.27 'da meydana gelen deprem 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Erzurum'daki depremin büyüklüğü 4.3 olarak belirtildi.